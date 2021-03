Covid-19: Mato Grosso do Sul recebe a nona remessa de vacinas

Edemir Rodrigues/Portal MS Doses chegaram às 9 horas, no Aeroporto Internacional de Campo Grande

Mato Grosso do Sul recebeu neste sábado (20), a nona remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, ao todo foram recebidas 48.650 doses, 47.400 da Coronavac e 1.250 da AstraZeneca/Oxford.

A partir da chegada da nova remessa, o Estado registra o total de 420.310 doses de vacinas recebidas, entre AstraZeneca/Oxford e Coronavac. Até o momento, não há definição do público a ser vacinado e nem a quantidade de doses que será enviada aos municípios.

Secretário de Saúde, Geraldo Resende destaca que Mato Grosso do Sul é um dos estados mais organizados em relação à distribuição de vacinas. “Agora, nós queremos ser o melhor Estado na aplicação delas. Nós estamos em quarto lugar na aplicação da primeira dose e em primeiro lugar na segunda. E seguimos com o nosso objetivo de preservar vidas preciosas da nossa gente”, pontuou.

Geraldo Resende ressalta que mantém contato frequente com secretários municipais, a fim de cobrar agilidade no processo de imunização. “Quero que os municípios melhorem a performance de vacinação. Tenho procurado conversar com todos os secretários municipais para resolver as questões pontuais para que nós possamos garantir eficiência no processo de imunização, já que figuramos entre os estados bem mais colocados no ranking de vacinação nacional”, enfatizou.

De acordo com o secretário, as cidades do MS estão realizando vacinação aos finais de semana com objetivo de atender a demanda solicitada. “Nós sabemos que muitos municípios estão ampliando o seu horário de vacinação. Isso é muito importante porque atende justamente o grupo prioritário que precisa ser vacinado neste momento em nosso Estado. Recomendo que continuem com essa estratégia”, finalizou Resende via assessoria.

Serviço:

