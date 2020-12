Covid-19: Jornalista da Capital precisa de sangue

Reprodução/Facebook Guilherme Villalba Zurutuza Filho

O jornalista Guilherme Filho necessita de doações de sangue de qualquer tipagem. Ele está internado desde o dia 8 de dezembro, no hospital El Kadri na Capital, por complicações da Covid-19, está recebendo transfusões de sangue devido a uma anemia. As doações podem ser feitas no Hemosul em nome de Guilherme Villalba Zurutuza Filho.

“Como os estoques do Hemosul da Capital estão baixos neste final de ano, familiares e amigos estão pedindo a colaboração de todos para doarem sangue de qualquer tipagem, que irá beneficiar não só o jornalista mas outros pacientes. As doações podem ser feitas no Hemosul, que funciona das 7h às 17h sem intervalo para almoço em dias de semana, e das 7h às 12h no sábado, em nome de Guilherme Villalba Zurutuza Filho. Não é necessário agendamento prévio, a menos que o movimento no banco de sangue aumente”, diz a publicação do Sinjor MS.