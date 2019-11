Confira o que abre e fecha no feriado

Tamanho do texto

Anderson Ramos / Capital News O Dia de Finados é celebrado no dia 2 de novembro porque no dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos

Neste sábado (2) é comemorado o dia dos Finados, em Mato Grosso do Sul, serviços públicos, bancos, lotéricas, correios e comércio permanecerão fechados já alguns supermercados, farmácias em sistema de plantão (24 horas), shoppings e serviços essenciais na área de saúde funcionarão normalmente.

Locais a qual não abrem no sábado (2), Bancos, Correios, O Sindicato do Comércio Varejista, Judiciário, Órgãos Públicos, as repartições públicas municipais e estaduais fecham na sexta-feira, dia 1 e voltam a funcionar apenas a partir da segunda-feira, dia 4 de novembro.

Já os Shopping, alguns Supermercados funcionam normalmente, postos de saúde - Somente hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e Centros Regionais de Saúde que funcionam 24 horas abrem normalmente.