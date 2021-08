Clima segue estável neste domingo

Tamanho do texto

Elaine Silva/Capital News

Neste domingo (01) há probabilidade de pancadas de chuvas isoladas no extremo sul da região sudoeste devido ao avanço de um cavado em médios níveis. As temperaturas entram em gradativa elevação.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) poderão registrar mínima de 9°C e máxima de 29°C. Na Capital a variação está estimada entre 14°C a 28°C. Em Dourados máxima de 22°C e mínima de 10°C, Ponta Porã máxima é de 22°C e mínima de 7°C, Corumbá máxima de 28°C e mínima de 12°C, Coxim máxima de 28°C e mínima de 11°C e Três Lagoas máxima de 25°C e mínima de 8°C.