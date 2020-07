Ceapoc realiza palestra sobre estresse Pós-Traumático

Tamanho do texto

PCMS Palestra aconteceu na quinta

Devido ao cotidiano da atividade policial que exige do seu agente uma grande tolerância à fadiga física e emocional, controle da agressividade e tomada de decisão, por sua natureza é tida como uma das profissões mais estressante. Portanto, atentar-se ao cuidado com a saúde em geral é substancial para uma vida saudável, sobretudo aqui, destacamos o viés da saúde mental e emocional do policial.

A Ceapoc vai ministrar uma palestra que tratará de um tema importante, que é o Transtorno de Estresse Pós-Traumático e a Reação Aguda ao Estresse, ambos relacionados a eventos traumáticos, ministrada pelo Psicólogo Tiago Salsa.

Serviço

O evento será realizado na quinta-feira (16), às 18h40. Link de inscrição: https://forms.gle/4rLKYG6jmpKfePwA7

Informações: 67 99627-6178