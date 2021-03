Campo Grande vacinou o equivalente a população de 50 municípios de MS

Divulgação/PMCG Campanha de vacinação iniciou em janeiro na Capital

Mais de 20,5 mil pessoas dos grupos prioritários foram vacinadas contra a Covid-19 em apenas três dias na Capital. Conforme a prefeitura esse número é superior à população de 50 municípios de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira (26), será realizada a imunização de idosos com 67 ou mais que eventualmente não conseguiram se vacinar ao longo desta semana, conforme o calendário pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Campo Grande iniciou, na última segunda-feira (22), a campanha de imunização de idosos de 67 a 73 anos. De acordo com a prefeitura, nesta semana foi determinada a ampliação do horário, e o funcionamento ininterrupto das unidades de saúde e do Drive-thru localizado no Parque Ayrton Senna. Também foi inaugurado o Centro de Vacinação contra a Covid-19 no ginásio Guanandizão. Foram mobilizados mais de 300 profissionais para atuarem nos pontos de imunização.

Dados do “Vacinômetro”, apontam que entre os dias 22 ao dia 24 de março, cerca de 20.530 pessoas foram imunizadas na Capital. Essa quantidade é superior a toda população de municípios como Itaquiraí, Terenos, Nova Alvorada do Sul, Costa Rica, Rio Verde, Fátima do Sul, Mundo Novo, Sonora, Porto Murtinho, Iguatemi, Coronel Sapucaia e outras 40 cidades, com menos de 20.500 habitantes, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A vacinação emergencial contra a Covid-1 foi iniciada na Capital no dia 19 de janeiro, cerca de 12 horas depois da primeira remessa de vacinas serem enviadas ao Estado.

Para evitar aglomeração e a espera nas filas dos pontos de vacinação, a prefeitura disponibilizou um sistema de cadastramento prévio, com o cadastro o processo de identificação é feito de forma ágil, proporcionando maior celeridade no ato da vacinação.

O calendário de vacinação pré-estabelecido pela Sesau foi dividido por turnos com objetivo de distribuir o atendimento que era concentrado no período matutino. Conforme a assessoria, as medidas tomadas visam garantir a integridade, segurança e transparência no processo de imunização em Campo Grande.

Serviço:

O agendamento pode ser realizado por meio do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br/.