Campo Grande recebe chuva nesta quarta-feira

Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas no decorrer da tarde; exceto no oeste do estado parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancada de chuva isolada no decorrer da tarde, essa é a previsão para esta quarta-feira (13), em Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura no Estado terá a mínima de 20ºC e a máxima de 38ºC.

Em Campo Grande o dia será parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas , a mínima será de 22°C a 32°C. Em Dourados máxima de 29°C e mínima de 21°C, Ponta Porã máxima é de 29°C e a mínima é 21ºC, Corumbá máxima de 37°C e mínima de 26ºC, Coxim máxima de 29°C e mínima de 21°C e Três Lagoas máxima de 35°C e mínima de 24°C.