Campo Grande fará live em homenagem ao dia mundial do rock

Janaína Yamashita (@yamashitafotografias)

A Prefeitura de Campo Grande promove na próxima segunda-feira (13) a live “Mundial do Rock”, em comemoração ao dia mundial do Rock , celebrado anualmente no dia 13 de julho.

O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a União dos Músicos do Mato Grosso do Sul (UMMS). A live será transmitida no canal do Youtube da Sectur.

A Live está marcada para acontecer a partir das 17 horas, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária, onde várias bandas de rock prometem soltar a voz: Falange da Rima (rap), Social Brothers (rock alternativo), CortiCore (hard core), Neblina 90 (rock), BarGanhas (blues), Plebheus (rock).

A população poderá doar alimentos não perecíveis através de um QR Code que será disponibilizado no canto inferior esquerdo, que direcionará para um número de whatsapp. Os alimentos serão destinados a UMMS, que distribuirá os itens para os músicos de Campo Grande.