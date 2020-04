Barreiras sanitárias já funcionam na divisa de MS com SP e PR

Assomasul Vista aérea de Bataguassu

As barreiras sanitárias em Bataguasu, Três Lagoas e Mundo Novo começam a funcionar a partir desta quarta-feira (1º). Motoristas e acompanhantes serão submetidos a um questionário de verificação e caso a resposta seja positiva, medidas de verificação como aferição da temperatura corporal por meio de um termômetro digital infravermelho, constatação de dificuldade de respiração, coriza, tosse seca, dor de cabeça, vômitos, serão realizadas.

Os sintomáticos, que apresentem doenças respiratórias, deverão preencher um formulário e um termo de compromisso para apresentação obrigatória ao serviço de saúde e procurar uma unidade hospitalar municipal. E os assintomáticos, que tenham tido contato com suspeitos de Covid-19, deverão se comprometer a cumprir isolamento voluntário em casa, por sete dias.

Cada posto vai contar com quatro policiais militares e dois bombeiros militares. Além disso, em pelo menos oito unidades terão apoio de uma base móvel da Polícia Militar. Nas demais, vans furgão deverão auxiliar as equipes nas barreiras.

Ao todo, serão 13 barreiras sanitárias e 78 policiais militares e bombeiros militares mobilizados para esta ação. A implantação do controle sanitário nas 13 saídas do Estado ocorre nas vias que ligam Mato Grosso do Sul aos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. As demais barreiras serão instaladas ao longo dos próximos dias.

Veja todos os pontos

I – Posto Fiscal Ilha Grande, no Município de Mundo Novo;

II – Posto Fiscal XV de Novembro, no Município de Bataguassu;

III – Posto Fiscal Jupiá, no Município de Três Lagoas;

IV – Posto Fiscal Itamarati, no Município de Aparecida do Taboado;

V – Posto Fiscal João André, no Município de Brasilândia;

VI – Posto Fiscal Ofaié, no Município de Anaurilândia;

VII – Posto Fiscal Foz do Amambai – Porto Camargo, no Município de Naviraí;

VIII – Posto fiscal Selvíria, no Município de Selvíria;

IX – Posto Fiscal Alencastro, no Município de Paranaíba;

X – Base de Fiscalização Móvel Aporé, no Município de Cassilândia;

XI – Base de Fiscalização Móvel Campo Bom, no Município de Chapadão do Sul;

XII – Posto Fiscal de Sonora, no Município de Sonora;

XIII – Base de Fiscalização Móvel, no Município de Costa Rica.