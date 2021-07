Avenida Afonso Pena é interditada para obras do Reviva Campo Grande

Divulgação/PMCG Avenida Afonso Pena

Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), interditou na manhã desta sexta-feira (30), a Avenida Afonso Pena, principal via da Capital. O trecho interditado compreende as ruas 13 de Maio e a Pedro Celestino e integra a segunda etapa do Reviva Campo Grande que revitalizará a região do microcentro e a Rui Barbosa.

Na noite da última quinta-feira (29), houve a liberação da Rua 15 de Novembro, entre a Rui Barbosa e Padre João Crippa, após a finalização das obras de drenagem.

Para evitar transtornos a população a Agetran divulgou rotas alternativas aos motoristas, como a Avenida Calógeras, passando pela 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto e Rua 13 de Maio, Rua 7 de Setembro ou Rua 26 de Agosto. O fechamento para as obras de drenagem está previsto pelos próximos 15 dias e, durante esse período, fiscais de trânsito estarão no local para auxiliar no fluxo de veículos.

Ainda nesta sexta-feira (30), a Agetran irá interditar totalmente a Rua 13 de Maio, entre a Rua Pernambuco e Avenida Mato Grosso, a previsão é de que o trecho fique fechado por 15 dias.

Entre as rotas alternativas para quem está na região da Coophasul, UCDB ou Bairro Santa Luzia, é recomendável seguir pela Avenida Ernesto Geisel. Os condutores podem optar pela Rua Pernambuco, Rua Pedro Celestino e Avenida Mato Grosso.

Novas liberações:

Dois pontos serão liberados nesta sexta, com objetivo de aliviar o trânsito no centro da cidade, são eles a Rua Rui Barbosa, entre a 7 de Setembro e a 15 de Novembro; e a Rui Barbosa, entre a Maracaju e Antônio Maria Coelho.