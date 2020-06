Assomasul adverte prefeituras sobre contenção mesmo com socorro em caixa

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, advertiu que o auxílio financeiro do governo federal creditado na conta das prefeituras ontem (9) apenas recompõe parte das perdas das receitas municipais nesse período de estagnação da economia por causa do Covid-19 (novo coronavírus), e salietou que o momento é de economia.

Williams Araújo O presidente da Assomasul, Pedro Caravina falou sobre o socorre recebido e que ainda conta com mais três parcelas

Caravina se refere à liberação da primeira das quatro parcelas como parte da lei que criou o auxílio que prevê a transferência total de R$ 60,15 bilhões para estados e municípios enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia.

De um total de R$ 461 milhões para divisão proporcional entre os 79 municípios sul-mato-grossenses, a primeira parcela totalizou R$ 115.317913,64, sendo R$ 105.255.533,42 para livre investimento e R$ 10.062.380,22 para despesas na área de saúde.

Os valores, no entanto, não serão descontados para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

“O auxílio financeiro do governo federal ajudou as prefeituras a recompor parte das perdas das receitas municipais com o Coronavírus. O momento é de cautela e contenção de gastos”, alertou Caravina, preocupado com a situação crescente de casos de coronavírus, não apenas no Estado, mas em todo País.

O socorro emergencial deve-se à queda na arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no caso dos estados, e de ISS (Imposto sobre Serviços), dos municípios.

A perda das receitas, ainda segundo Caravina, ocorre devido à falta de consumo e prestação de serviços, situação causada pelo isolamento social para diminuir o contágio do coronavírus.

Do um total de R$ 148.7 milhões a que tem direito, Campo Grande recebeu nesta terça R$ 37.180.027,18 como primeira parcela, enquanto Dourados teve R$ 9.251.580,81.

O terceiro maior repasse proporcional da primeira transferência do auxílio do governo federal pertence a prefeitura de Três Lagoas, R$ 5.037.164,97. Corumbá recebeu R$ 4.624.151,30, enquanto que Ponta Porã obteve R$ 3.504.470,16.