Após sair das cinzas Autocine é tema de live

Em época de pandemia e com a presença da população suspensa na Câmara de Vereadores de Campo Grande, o deputado Otávio Trad (PSD), decidiu realizar do conforto da sua casa lives semanais, várias pessoas importantes da Capital, como uma forma de se aproximar da população e levar a informação.

Nesta terça-feira (30) o vereador vai falar com o titular da pasta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas e a empresário Vanessa R. Feitosa Pavan, que realizou uma mobilização virtual pedindo a reabertura do cinema drive in.

Além do tema principal Otávio e Max, vão bater um bate papo sobre as dificuldades que a Sectur está passando com a pandemia.

Autocine

Após 31 anos sem a sensação de assistir a um filme de dentro do próprio veículo, a Prefeitura de Campo por meio de sua Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e Universidade Federal de MS (UFMS), retomou com sucesso o Autocine Campo Grande na noite deste domingo (28). A retomada da nostálgica sessão de cinema foi a pensada para garantir todas as medidas de biossegurança, como o distanciamento de dois metros entre os veículos, a lotação máxima dos carros e aferição, 70 veículos lotaram o espaço do Autocine, ao lado do estádio Morenão.

Serviço

A Live é nesta terça-feira (30/06), ás 18h30, no instagram do vereador @otaviotrad