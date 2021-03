Após fechamento de comércio, manifestantes realizam carreata em forma de protesto

Tamanho do texto

Anderson Ramos Carreata de comerciantes

Nesta quinta-feira (25) uma carreata contra as decisões de restrições do Governador e Prefeito, comerciantes e empresários em manifestação estão reunidos, em frente ao Yotedy, no Parque das Nações Indígenas.

O Governador do Estado, Reinaldo Azambuja e o Prefeito, Marquinhos Trad adotaram uma série de medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus, dentre elas o fechamento de diversos comércios, o quais segundo os executivos não são essenciais.

Os manifestantes realizaram uma oração pelas vítimas da Covid-19, os manifestantes devem entregar uma solicitação ao prefeito da Capital.