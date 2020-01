Agepen receber R$ 1,9 milhões para projetos

Agepen MS Serão equipadas 11 oficinas laborais permanentes em 11 unidades penais da Capital e do interior

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) de Mato Grosso do Sul vai receber mais de R$ 1,9 milhões do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), para investir em ações de atenção aos egressos do sistema prisional, nos municípios de Campo Grande e Dourados.

Objetivo é dobrar o número de presos trabalhando nas unidades prisionais até o final do atual governo, o Depen investiu cerca de R$ 46 milhões para implementação de mais de 200 oficinas permanentes e autossustentáveis de trabalho nos presídios em vários segmentos de capacitação e trabalho. O 5º Ciclo do Procap realizado em 2019 conseguiu realizar novos convênios com 22 Estados da Federação.

Conforme a assessoria Oriundos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e contrapartida financeira do Estado, o repasse visa estabelecer o 5º Ciclo do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes (Procap), com investimento previsto em R$ 903.138,33.

Desta vez, serão equipadas 11 oficinas laborais permanentes em 11 unidades penais da Capital e do interior – entre elas nas áreas de confecção, panificação, marcenaria, serigrafia e processamento de polpas de frutas. Além disso, o Procap também consiste na aquisição de insumos iniciais para a capacitação dos internos, beneficiando diretamente cerca de 220 reeducandos.

Este ano, o Procap será implantado no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, além de unidades penais das cidades de Amambai, Caarapó, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Ivinhema, Rio Brilhante e Paranaíba.