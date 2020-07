PMCG Aeroporto da Capital e polo empresarial vão ganhar novo acesso

A Prefeitura de Campo Grande planeja implantar um novo acesso ao Aeroporto Internacional e ao Polo Empresarial Oeste, além de ligar as saídas para Sidrolândia e Aquidauana, a partir da Avenida Gunter Hans, pela Avenida Panambi Verá e o prolongamento, a Avenida General Alberto Carlos Mendonça.

Nesta segunda-feira (6) foi assinado o contrato com a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal para a liberação de R$ 59,4 milhões, recurso alocado no Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de emenda impositiva da bancada federal no Congresso Nacional.

O recurso será complementado por uma contrapartida de recursos próprios (R$ 4,7 milhões), totalizando R$ 64,1 milhões. Este valor corresponde ao orçamento para implantar e pavimentar 13 quilômetros de vias, além da construção de uma ponte sobre o Córrego Imbirussu. A expectativa da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos é licitar a obra neste ano e iniciar na execução em 2021 após o período de chuvas.

De acordo com engenheiros da Sisep, com está nova malha viária, quem mora em bairros na saída para Sidrolândia, como o Aero Rancho e trabalha no Polo Empresarial Oeste, vai encurtar pela metade o atual trajeto. Hoje é feito pelas avenidas Lúdio Coelho, Duque de Caxias e Sólon Borges Padilha.

A pavimentação da Avenida Wilson Paes de Barros até se encontrar com a General Alberto Carlos Mendonça, vai criar uma alternativa de acesso ao Aeroporto Internacional para quem está na saída para Sidrolândia. Hoje a única alternativa para chegar ao aeroporto é pela Duque de Caxias.