Parque Estadual do Ibitipoca, em Minas Gerais, conta com cachoeiras e grutas imperdíveis

O Parque Estadual do Ibitipoca, que fica em Minas Gerais, apresenta uma paisagem que impressiona, além de grutas e cachoeiras imperdíveis para os visitantes. O parque fica localizado na Zona da Mata do estado. O parque fica em Lima Duarte e é possível explorá-lo por trilhas diversas, onde é possível apreciar a fauna e a flora local.



Para visitar o parque, paga-se ingresso e a entrada é limitada a um número máximo de visitantes. É preciso consultar as atualizações de preços junto aos organizadores e as restrições, devido ao coronavírus. As crianças de até 5 anos não pagam, enquanto os estudantes e os maiores de 60 anos pagam meia entrada. Não é permitida a entrada de animais de estimação dentro do parque e também é proibida a prática de esportes radicais. Há também um camping e um restaurante no parque.



É possível fazer três circuitos principais, que variam em graus de dificuldade e extensão. Com cinco quilômetros de extensão, o Circuito das Águas leva por volta de cinco horas para completá-lo. Há mirantes pela trilha, onde pode-se ver paisagens belíssimas. O Circuito do Pião, por sua vez, tem dez quilômetros e leva, aproximadamente, seis horas para fazer todo o percurso, que conta com grutas e cachoeiras pelo caminho. Já o Circuito da Janela do Céu possui 16 quilômetros e ao redor de oito horas para percorrê-lo.



Vários pontos valem a visita, como o Lago dos Espelhos, a Cachoeira dos Macacos e a Cachoeira Pedra Furada, onde é possível banhar-se nas águas frias. A Gruta do Monjolinho também permite entrar pelas águas e ver o que se passa do lado de dentro. Já a Gruta dos Coelhos fica logo na entrada do parque, próxima ao estacionamento, e é possível alcançá-la sem grandes esforços. A Gruta dos Moreiras, no entanto, já é mais extensa e escura, necessitando de lanternas para enxergar.



O parque fica a duas horas de Juiz de Fora e a quatro horas do Rio de Janeiro. Para quem não possui veículo próprio, é possível alugar um para chegar lá. Para os mais aventureiros que vão de motocicleta, é importante manter a viseira do capacete abaixada, de acordo com a lei de trânsito, e também para evitar poeira, pedras ou insetos nos olhos. Há a possibilidade de ir de ônibus até Ibitipoca e de van da vila até o Parque Estadual do Ibitipoca por uma baixa tarifa. Como cada circuito demora muitas horas, para quem pretende explorar bem o parque, exige mais de um dia. É possível ficar em hotéis, pousadas ou casas de temporada nos arredores e explorar com calma todas as belezas naturais da região.