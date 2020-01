Obras de Van Gogh Masp serão expostas no Brasil em 2025

MASP em São Paulo anuncia com antecedência a exposição de parte do acervo do artista holandês

Divulgação

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, mais conhecido como MASP, já se prepara para uma de suas maiores exposições de arte dos últimos anos. Está previsto para 2025 a chegada de parte do acervo do pintor holandês Vincent Van Gogh, considerado um dos artistas mais importantes da história moderna no mundo.



Em declarações à imprensa, o diretor artístico do MASP, Adriano Pedrosa, explicou que o processo de solicitação e empréstimo das obras do Van Gogh dura cerca de 5 anos e, por isso, o anúncio da exposição foi feito com tanta antecedência.



Ao todo, o trabalho de Van Gogh totaliza cerca de 900 pinturas e 1100 desenhos, todos produzidos praticamente num período de dez anos, antes do artista ser atingido por uma doença mental que o levou ao suicídio. A grande fama do pintor aconteceu, no entanto, anos após a sua morte, tendo seu auge na exposição de 17 de março de 1901, em Paris, França, com a exibição de 71 pinturas.



No caso da exposição em São Paulo, ainda não foi anunciado quais serão as obras que serão exibidas no MASP. O museu, localizado na avenida Paulista, é apenas uma das atrações do circuito cultural disponível na cidade. A capital paulista recebe anualmente milhões de visitantes, das mais variadas regiões do País, além de turistas estrangeiros dos cinco continentes.



A cidade também possui uma grande infraestrutura de serviços para receber os turistas e visitantes, com uma infinidade de hotéis, de restaurantes, de imóveis para locação, de cinemas e de parques e praças, além de serviços como aluguel de carros sp, metrô, bicicletas e patinetes.



Confira abaixo as cinco obras de Van Gogh que estão entre as mais apreciadas no mundo.



1) Noite Estrelada, 1889

A obra retrata a vista do lado de fora da janela do sanatório onde ficou Van Gogh, em Saint-Remy-de-Provence, na França. O quadro mostra o interesse do artista pela astronomia. Um estudo feito pelo Griffith Park Observatory demonstrou que o artista representou a Lua, Vênus e várias estrelas na posição exata em que ocupavam naquela noite clara. É considerada uma das maiores obras da arte ocidental.



2) Lírios, 1889

Somente em Saint-Rémy, Van Gogh criou cerca de 130 pinturas. Logo na primeira semana de sua estadia, começou a pintar “Irises” (Lírios), muito inspirado pela natureza do jardim do asilo.



3) Os Comedores de Batata, 1885

Trata-se da primeira grande obra de Van Gogh. A proposta foi fazer os camponeses parecerem “ter lavrado a terra com as mãos que estão colocando no prato”, da maneira mais realista possível.



4) Os Girassóis, 1889

Van Gogh é considerado um mestre das pinturas de naturezas-mortas e sua série sobre “girassóis” está entre as mais famosas desse tema. Elas são bem conhecidas por retratar a beleza natural das flores e por suas cores vibrantes.



5) Autorretrato, 1889

Último dos autorretratos pintados durante a internação no asilo de Saint-Rémy. O próprio rosto destaca-se pela barba ruiva, pelos traços tensos e pelo olhar fixo que sugerem uma introspecção.