Investimento em bairros da Zona Norte é anunciado pela prefeitura do Rio de Janeiro

Projetos podem trazer cara nova à região e crescimento no setor do turismo

iStock

No domingo do dia 19 de setembro, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a revitalização e o investimento em bairros da Zona Norte, possibilitados através dos programas Bairro Maravilha, Conjunto Maravilha e Luz Maravilha.



“Não estamos ainda com a cidade em forma. Ela ficou abandonada. O primeiro desafio foi ajustar as contas; já estamos no azul e vamos prestar os serviços que a população merece ter. O orçamento dos órgãos vai aumentar no ano que vem; vamos voltar a deixar o Rio nos eixos”, anunciou o prefeito Eduardo Paes.



Em sua visita aos bairros de Del Castilho, Irajá, Honório Gurgel e Rocha Miranda, Eduardo Paes ouviu a opinião dos moradores dos bairros escolhidos pelos programas. Ficou decidido que o Bairro Maravilha, que tem o objetivo de recuperar áreas da cidade com falta de atenção do poder público, dará vias com asfalto, nova iluminação, calçadas refeitas e drenagem das ruas. Tudo será realizado em uma área de mais de 60 mil m², que inclui a Rua Fernando Gusmão - Praça Ferreira Souto, em Irajá, e outras 17 vias de Rocha Miranda.



Também são pretendidas reformas nos conjuntos habitacionais Santa Catarina, IV Centenário e Bispo Lacerda – todos de Del Castilho –, além do conjunto Rua Ururaí, em Honório Gurgel. Da mesma maneira, são planejadas melhorias em condomínios residenciais, através do Conjunto Maravilha.



Chegando como iniciativa da prefeitura, o projeto Luz Maravilha também pretende modernizar o sistema de iluminação pública nas ruas Fernando Gusmão - Praça Ferreira Souto, em Irajá, Fazenda Nova, em Del Castilho, e Sertânia com Paulo Viana, em Rocha Miranda – tudo por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Rioluz.



Os projetos não só prometem uma nova paisagem e conforto aos moradores da Zona Norte, como também têm grande potencial para incentivar o setor do turismo. Com as novas medidas de flexibilização da quarentena da Covid-19, o setor tem ficado cada vez mais agitado, apresentando crescimento no seu interesse por parte da população de todo o país.



Para quem viaja ao Rio de Janeiro – sozinho ou acompanhado –, serviços como aluguel de carros no RJ e aplicativos de mobilidade são ferramentas muito importantes na conservação do cuidado e prevenção contra a ainda existente pandemia de coronavírus. Ruas bem-cuidadas, reformadas e iluminadas se tornam essenciais.



Os projetos ainda têm um período de preparativos a ser concluído, incluindo a análise detalhada da quantidade de habitantes e das condições técnicas e estruturais dos prédios nos bairros contemplados. A promessa é de uma cara nova para a Zona Norte assim que concluídos.