Comemoramos os 75 anos da marca avaliando o modelo que tem motorização turbo com 185 cavalos de potência

Sérgio Dias Abarth Fastback e o delicioso ronco esportivo do motor

Comemorando 75 anos esse ano, a marca Abarth fez sua estreia em nossa garagem em novembro de 2023 com o Pulse. Agora foi a vez do segundo modelo passar por aqui: o Fastback, equipado com escapamento duplo esportivo, que para quem é apaixonado por carros, é um dos seus destaques pelo delicioso barulho que entrega.

O Abarth Fastback conta com motorização Turbo 270 e transmissão automática de seis velocidades, que juntos entregam até 185 cavalos de potência e 270Nm, acelera o modelo de 0 a 100 km/h em apenas 7,6 segundos e tem velocidade máxima de até 220km/h – tudo isso quando abastecido com etanol.

Um destaque da transmissão é que ela conta com paddle shifters ou “câmbio borboleta”, localizado logo atrás do volante, que permite a troca de marcha com apenas um toque, conferindo maior agilidade e precisão à condução – e entregando o magnífico ronco do motor, que pode ser conferido nesse vídeo https://youtu.be/uigaVFHYBKQ.

No quesito condução, destaque para os três modos disponíveis: Normal, com foco em esportividade e conforto; Manual, trazendo versatilidade e personalidade, e Poison, exclusivo da marca, com resposta rápida e envenenada e muito mais fun-to-drive.

O modo Poison pode ser acionado por meio de um botão vermelho exclusivo no volante, que permite uma condução mais firme, com progressão mais acentuada em velocidades maiores. Também há uma vetorização dinâmica do sistema que distribui o torque nas rodas durante as curvas, deixando o veículo mais provocante e insinuante nas manobras.

Neste modo, ainda há uma calibração superesportiva do câmbio, com trocas mais rápidas e redução automática das marchas em frenagem, para auxiliar com freio motor e antecipar o engate da marcha mais apropriada para retomar a aceleração. Os controles de tração e estabilidade se tornam menos intrusivos, oferecendo uma direção ainda mais esportiva.

O Abarth Fastback contou com ajustes específicos, como a calibração do motor e do câmbio, levando a trocas mais rápidas e esportivas. Ele traz ainda uma dinâmica mais precisa, contando com uma direção mais direta, além de rodas mais largas e mais leves e pneus mais aderentes.

Também houve alterações no sistema de exaustão, com escape duplo bilateral e ronco muito esportivo e marcante. Já as suspensões passam a garantir mais estabilidade e dirigibilidade, com menor rolagem e menor altura de solo, cerca 5 mm a menos em relação ao Fiat Fastback.

As molas ficaram mais rígidas e os amortecedores até 21% mais estáveis. Já a suspensão dianteira ganhou nova geometria, o que garantiu uma melhor dirigibilidade.

A exclusividade da Abarth também se estende ao visual do modelo, a começar pelos detalhes em vermelho, cor característica da marca, que está presente nas rodas e asa dianteira por fora. Já os retrovisores são em preto independentemente da cor do veículo. Os badges Abarth estão na lateral e na dianteira do carro e o aerofólio traseiro é outro detalhe que contribui para a esportividade do modelo, melhorando a aerodinâmica.

O teto sempre pintado na cor preta dá um toque de sofisticação que não passa despercebido, assim como as rodas exclusivas de 18 polegadas, que agregam ainda mais personalidade ao modelo. Além disso, o wide blade, friso logo acima dos faróis dianteiros que contorna o final do capô, ganhou revestimento em fibra de carbono.

Por dentro, o novo modelo possui elementos que lembram ao motorista que ele está em um SUV de alta performance. O interior escurecido, inclusive o teto, transmite elegância e sofisticação, e traz detalhes em vermelho que se destacam em meio ao acabamento premium reforçando sua esportividade. Traz também painel com revestimento que simula fibra de carbono.

O volante revestido em couro perfurado e os bancos em couro ecológico com costura vermelha são não apenas elementos de estilo, mas também sinônimos de conforto e requinte. Para completar, o badge Abarth no painel é um detalhe que reforça a identidade do carro. Vale dizer que por dentro e por fora do veículo o cliente consegue encontrar 13 escorpiões.

O Abarth Fastback traz diversas tecnologias de série que oferecem conforto e praticidade tanto para o motorista quanto para os passageiros. Uma delas é a plataforma de serviços conectados, Connect////Me, que oferece mais de 30 funcionalidades para tornar a experiência de condução ainda mais completa e interativa.

Já o cluster digital de sete polegadas é específico da Abarth, com informações como pressão do turbo, força G e potência na tela principal. O modelo traz ainda uma central multimídia de 10.1 polegadas com diversas possibilidades de entretenimento e conectividade a bordo.

Para completar, tem Android Auto e Apple Carplay. Além disso, o modelo conta ainda com um carregador de celular por indução e entradas USB-A e USB-C.

O Abarth Pulse também possui recursos de segurança, como os ADAS, sistemas avançados de assistência à direção, que incluem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa com correção ativa e comutação automática do farol alto.

Além disso, o carro conta com o ESP – Electronic Stability Program, que garante maior estabilidade e segurança na condução; sensor de chuva e luminosidade, que ajusta automaticamente os faróis e os limpadores de para-brisa de acordo com as condições climáticas.

O ABS com EBD – Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution é outro recurso que contribui para a segurança no veículo, garantindo uma frenagem mais eficiente e segura.

O Abarth Fastback conta ainda com ar-condicionado automático digital, faróis e lanternas full LED, keyless Entry’nGo com partida remota, freio de estacionamento eletrônico automático com Auto Hold e airbags frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros.

O modelo está disponível nas cores Branco Banchisa, Cinza Strato, Preto Volcano e Vermelho Montecarlo com detalhes em vermelho.

• • • • •

Notas Rápidas, por Sérgio Dias

• • • • •

Picape BYD será híbrida plug-in com quase 480 cavalos de potência

A BYD vai oferecer no mercado brasileiro uma picape híbrida plug-in equipada com uma nova tecnologia de energia na plataforma DMO Super Híbrida Off-road para entregar uma mistura harmoniosa de desempenho robusto off-road, conforto e eficiência energética.

No comunicado para a imprensa a BYD afirma que “essa oferta inovadora tem como objetivo proporcionar uma experiência superior que supera a das picapes convencionais, posicionando-se como um divisor de águas no mercado.”

• • • • •

Triumph inicia produção das novas Speed 400 e Scrambler 400 no Brasil

A Triumph anuncia o início da produção dos modelos Speed 400 e Scrambler 400 em sua fábrica localizada em Manaus/AM. Toda linha foi ajustada para receber as novas motos, contando com todo efetivo para a produção e entrega de mais de 2.000 motocicletas.

“Este é um momento histórico da Triumph no Brasil, a produção da primeira moto de 400 cilindradas é um marco de entrada em um segmento que está em forte crescimento no país” declara Renato Fabrini, Gerente Geral da operação no Brasil.

• • • • •

BMW Group reforça seu compromisso com o Brasil

O BMW Group anunciou a eletrificação da sua planta no Brasil, localizada na cidade catarinense de Araquari, além de expandir suas atividades de engenharia local.

Após um recorde histórico de vendas de veículos eletrificados no ano passado, o BMW Group anunciou agora a produção local do BMW X5, o primeiro modelo Premium híbrido Plug-in a ser feito na América do Sul. O modelo se juntará ao BMW X1, BMW X3 e BMW X4, além do BMW Série 3, na produção de Araquari.

• • • • •

Tecnologia torna gestão do pátio de veículos mais inteligente

A VWCO – Volkswagen Caminhões e Ônibus, em parceria com a Taggen Industries & Services, dá início a um projeto-piloto na sua fábrica, em Resende (RJ), utilizando a tecnologia de Internet das Coisas (IoT) para uma gestão mais eficiente do pátio de veículos.

O projeto tem como objetivo incorporar avanços tecnológicos para facilitar a geolocalização de caminhões e ônibus entre a linha de produção e os pátios externos, o que trará otimizações dos processos atuais logísticos e melhora no fluxo da produção.

• • • • •

Harley-Davidson traz modelos de motos exclusivas para o Brasil

A Harley-Davidson traz para o Brasil modelos exclusivos da coleção CVO – Custom Vehicle Operation, inicialmente os Street Glide e Road Glide ST, disponíveis a partir de 15 de abril com preços a partir de R$ 257.450,00.

Os dois modelos vêm equipados com acabamentos exclusivos, toda a tecnologia de infotainment alimentada pelo novo sistema operacional Skyline e o som de alto desempenho Stage II, desenvolvido pela Rockford Fosgate, com amplificador de 500 Watts RMS e speakers de 150 Watts RMS.

• • • • •

Hyundai Palisade com oito lugares faz sua estreia no Brasil em 2024

O Hyundai Palisade faz a sua estreia no Brasil ainda em 2024 e chega para ser o veículo familiar definitivo para uso diário e viagens rodoviárias. O SUV oferece requinte premium, design interior e exterior renovados, novas funcionalidades de conveniência e conforto, além de sistemas avançados de assistência ao condutor.

O modelo é equipado com motor V6 de 3.8 litros que oferece 295 cavalos de potência a 6.000 rpm, aliado a uma transmissão automática de oito velocidades.

• • • • •

Porsche define modelos de pneus Pirelli para o novo Taycan

A Porsche definiu que os pneus Pirelli P Zero R e o P Zero Trofeo RS vão equipar o novo Taycan e serão os únicos disponíveis na versão Turbo GT, a mais esportiva da linha. Ambos estão disponíveis nas medidas 265/35ZR21 e 305/30ZR21.

O primeiro foi projetado para a condução diária dos supercarros, enquanto o segundo é um semi-slick legalizado para uso nas ruas. Os dois pneus foram lançados no início deste ano e foram especificamente adaptados, em colaboração com a fabricante alemã, para melhorar a esportividade e a eficiência do veículo.

• • • • •

Ford vai doar Mustang GT Performance personalizado por Alan Mosca

A Ford, como parte das comemorações de 60 anos do Mustang, vai doar um GT Performance personalizado por Alan Mosca para ser leiloado por uma instituição, que será anunciada posteriormente.

O Mustang GT Performance que será doado pela Ford foi o primeiro da sétima geração a desembarcar no Brasil e também o único na cor prata Orvalho, que não será comercializada no País.

• • • • •

Discovery Sport produzido no Brasil chega ao mercado com preço a partir de R$ 434.490,00

Foi apresentada a linha Discovery Sport 2024, com motorizações P250 Flex ou D200 Diesel, até sete lugares e o mais recente sistema de infoentretenimento Pivi Pro 2. Na motorização diesel, a tecnologia elétrica mild hybrid (MHEV) proporciona funcionamento suave da função start-stop.

Produzido no Brasil, a linha Discovery Sport 2024 apresenta interior com até duas opções de cores. Na opção com até sete lugares, a segunda fileira de bancos desliza e reclina com uma divisão de 40:20:40, disponibilizando uma área de carga de até 1.794 litros com os bancos traseiros rebatidos.

• • • • •