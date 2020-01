Saiba o que levar em conta na hora de comprar uma Smart TV

Os melhores modelos trazem os principais apps de serviços de streaming instalados de fábrica

Em um mundo cada vez mais tecnológico, o nosso ambiente familiar e o de trabalho também se modificam todos os dias. Tudo aquilo que víamos há dez anos já não existe mais. Por exemplo, uma televisão não era algo que as pessoas sonhavam em ter, e todas eram padronizadas no estilo tubo. Atualmente, com todos os avanços no setor, elas são inteligentes e trazem grandes novidades. A conectividade está em alta em todos os cantos do mundo e veio para ficar. E, no mundo dos televisores, as novidades surgem a todo instante.



As melhores Smart TVs trazem os principais apps de serviços de streaming instalados de fábrica e você ainda pode baixar outros, além de acessar suas redes sociais e qualquer site diretamente na tela. Quem não deseja um lugar para ver Netflix, YouTube, Spotify, Globo Play e Google Chrome, por exemplo? Além disso, você pode ouvir as suas músicas preferidas na telinha ou assistir aos clipes e participar simultaneamente dos comentários feitos no Twitter.



Como escolher a Smart TV ideal

Existem diversos tipos de detalhes na hora de comprar a Smart TV ideal, mas você sabe como escolher e o que levar em conta na hora de comprar? Veja estas três dicas que vão te ajudar muito.



Conectividade

Uma TV conectada, que pode acessar diversos serviços e navegar na internet. Então, é importante saber quais são os aplicativos existentes que estão disponíveis para o modelo e o sistema operacional de sua TV. Não adianta comprar uma Smart TV que não ofereça o que você quer e necessita. Confira também as opções de gravação da programação e se existem entradas USB e HDMI suficientes para receber seu blu-ray, console ou outro aparelho que você queira deixar conectado.



Configurações

As configurações já definidas pelos fabricantes também têm forte apelo “emocional”. O maior exemplo disso é a função esporte: ela faz uma equalização de som e ajustes de cores que melhora a vivência de assistir a um jogo de futebol.



Tamanho

Talvez, esse seja o passo mais importante. Às vezes, o consumidor sonha com uma Smart TV grande, mas não é possível pelas dimensões do local onde será instalada. Vale lembrar que um aparelho maior do que o necessário pode acarretar em problemas na hora da instalação e também na qualidade na hora de assistir às imagens.



“Queridinha” dos brasileiros

A mais vendida é a TV 32 polegadas. Ela com certeza é a favorita dos brasileiros. Podemos dizer que é muito mais que uma televisão convencional, porque é compacta e cabe em qualquer lugar, como em uma pequena sala, no quarto e até no escritório. E não pense que por serem menores elas perdem em qualidade de imagem.



Muito pelo contrário. A maioria possui excelente nitidez, permitindo que você consiga visualizar todos os detalhes da imagem.



Ela não incomoda os olhos quando você estiver perto nem parece pequena quando estiver em seu sofá. De acordo com o Buscapé, no Natal passado, a Smart TV 32 polegadas foi o eletrodoméstico mais procurado.