Punir pessoas por ausência em eventos do governo é ‘prática de ditaduras’, diz David

Luciana Nassar/Alems Coronel David na sessão de hoje da Assembleia

Mesmo sem ter entrado na pauta da Assembleia Legislativa (Alems), gerou polêmica na Casa de Leis a moção de repúdio deputado Zeca do PT contra os presidentes da Acrrisul (Associação dos Criadores de MS), Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária) e Fiems (Federação das Indústrias) por não terem comparecido ao evento da JBS, em Campo Grande, com a presença do presidente Lula (leia aqui), que marcou na sexta-feira anterior (12) o início de envio de carne bovina à China, acusando-os de serem apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zeca afirmou pelo microfone do plenário na sessão de quarta (17) que refletiu e considerou que seria um "exagero fazer uma moção repudiando a insignificância das diretorias". Bolsonarista, o deputado Coronel David (PL), afirmou: “Ainda bem que o deputado Zeca desistiu de apresentar tal moção. Isso representaria uma atitude autoritária por quem diz sempre defender a democracia”. E acrescentou: "punir pessoas por não participarem de eventos do governo é algo típico de regimes ditatoriais, não condizente com o regime democrático".

