Veja 4 dicas que vão te ajudar a lavar roupa com mais eficiência

Máquinas de lavar são pensadas também para fazer as roupas durarem mais; por isso, é importante saber usar suas funcionalidades da melhor maneira

Divulgação

A máquina de lavar é um grande facilitador, inventado no século XX e comercializado em grande escala pela primeira vez em 1906. Desde então, ela é uma das melhores amigas dos donos e donas de casa. Mas será que nesse tempo as pessoas realmente aprenderam a utilizar este equipamento da forma mais eficiente possível?



Veja a seguir algumas dicas que, apesar de serem simples e ajudarem a não danificar a roupa, muita gente não conhece.



Separe as peças da maneira correta

Não é apenas separar as peças brancas das escuras; as coloridas, as peças em jeans e as delicadas também merecem cuidado especial. As máquinas em geral possuem configurações para cada um destes tipos.



As peças novas, por exemplo, soltam tinta, então é necessário separá-las das outras, ou lavá-las à mão, em especial se forem calças jeans escuras. Já as brancas, como não correm perigo de desbotamento, podem ser lavados em água quente e deixados de molho para retirar manchas. Diferentemente das brancas, as coloridas, apesar de não soltarem tanta tinta ao ponto de manchar, não podem ser deixadas de molho e devem ser lavadas em água em temperatura ambiente, para que não desbotem.



As delicadas, como lã, cetim e lingeries em renda, nunca devem ser colocadas junto com roupas pesadas, como casacos e calças jeans, e, se forem muito delicadas, é necessário lavar à mão, para que não sejam afetadas pelo movimento da máquina de lavar.



Estipule uma ordem para cada tipo de tecido

Agora que cada coisa está separada, é válido pensar na ordem em que elas serão colocadas para lavar, já que, toalhas, por exemplo, soltam muitos fiapos que se grudam em roupas escuras se foram lavadas sequencialmente. A recomendação é que se comece pelas toalhas, depois passe para roupas brancas, as coloridas em seguida e, por último, as pretas.



Abotoe as peças e feche os zíperes

É muito comum que roupas percam seus botões durante a lavagem ou que uma peça danifique a outra por conta do atrito com o zíper. Para evitar esses problemas, o ideal é colocar todas as roupas fechadas na máquina, isto é, abotoadas e com zíper puxado.



Entenda as funcionalidades da máquina

Por último, mas definitivamente não menos importante, leia o manual da sua máquina. Além de existirem diferentes tamanhos, que comportam quantidades variadas de roupas, como máquina de lavar de 15 kg, ou menores, de até 3 kg, existem diferentes funções que podem te ajudar a preservar as roupas. Para quem busca mais informações sobre os ciclos existentes, é possível visitar os sites das marcas para saber mais.



Ciclo dia a dia: Este é dedicado a roupas comuns, como uniformes escolares, calças e camisas, jeans, roupas de cama, mesa e banho, por exemplo. Nele, todas as etapas duram 1 hora e 25 minutos e são as seguintes:

● molho de curta duração;

● lavagem com pausas e agitações;

● enxágue único ou duplo – depende da máquina de lavar escolhida;

● centrifugação.

Ciclo delicado: Há quem utilize este ciclo para todas as roupas por ser menos agressivo, evitando que os tecidos rasguem, criem bolinhas ou percam a cor, mas não é necessário. Nele, devem ir roupas íntimas, roupas de bebê, roupas de ginástica e malhas e tricôs. A duração é mais curta, de apenas 50 minutos, tendo como parte do ciclo:

● molho de curta duração;

● lavagem cuidadosa;

● enxágue único;

● centrifugação.

Ciclo especial: É neste que grandes volumes devem ser lavados, como cortinas longas, cobertores e até tapetes. O ciclo dura 1 hora e 30 minutos e oferece:

● molho de curta duração;

● lavagem com pausas e agitações;

● enxágue único;

● centrifugação.

Ciclo rápido: Quando uma roupa foi usada por pouco tempo, não está manchada, mas precisa ser lavada por conta de odores, o ciclo rápido, que dura apenas 20 minutos, é o indicado. Nele, a roupa passa pelos seguintes processos:

● lavagem;

● enxágue;

● centrifugação.