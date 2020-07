Pintura meia parede é estratégia para deixar a decoração mais divertida

Técnica tem ganhado popularidade nas redes sociais e já é tendência na decoração

Divulgação

Diferentemente do que se imagina, não é necessário realizar uma grande reforma para mudar completamente o ambiente. Uma decoração inusitada ou um rejunte diferente, por exemplo, são alguns dos artifícios que podem ser usados para inovar o estilo do espaço – tudo de maneira simples e sem gastos excessivos ou a dor de cabeça que uma obra pode causar.



A pintura é outra maneira prática de deixar os cômodos com muita personalidade, sendo possível usar várias técnicas diferentes para colorir as paredes e até outras partes da casa. Uma maneira que tem ficado cada vez mais popular para colorir o cômodo é a pintura em meia parede, onde duas cores são usadas, criando uma divisão moderna e criativa. A maneira mais tradicional de pintar a parede dessa forma é criando uma divisão horizontal. Apesar de ser normalmente feita no meio da parede, também é interessante brincar com a altura onde as cores irão se encontrar, podendo ser mais perto do teto ou mais perto do chão, de acordo com o gosto pessoal.



Outra forma de usar essa técnica é fazendo uma divisão horizontal ou até mesmo vertical, fazendo com que as cores se encontrem em algum ponto da parede. Essa opção é principalmente usada como um artifício para a divisão de espaços no cômodo, criando áreas diferentes sem o uso de paredes para demarcar os locais e que podem ser usadas como o espaço da mesa de jantar ou do escritório, por exemplo. As cores podem ser adaptadas e combinadas de acordo com o estilo da decoração ou o clima desejado do ambiente.



Essa forma de pintar as paredes ficou especialmente conhecida graças às redes sociais, por meio de perfis de reforma, como as contas de Instagram @matheusilt e @historiasdecasa, que ensinam maneiras inusitadas e muito criativas de decorar os diferentes ambientes da casa.



Para deixar o ambiente ainda mais personalizado, a dica é fazer com que a decoração converse com a pintura da parede. Uma prateleira, por exemplo, pode ser usada como uma espécie de divisória entre as cores da parede – basta instalar o item, com o apoio de uma furadeira e parafusadeira, exatamente no ponto de encontro entre as duas tintas diferentes, criando uma demarcação que deixa o ambiente descontraído e diminui a impressão de uma mudança brusca de cores. Nichos ou armários suspensos também podem ser usados da mesma forma, se adequando à função de cada cômodo. Na hora de instalar algum móvel ou item, é sempre importante usar o equipamento de proteção correto, evitando possíveis acidentes durante o processo.