Cloffice: tendência de decoração une armário e cantinho de trabalho

Espaço é perfeito para quem mora e trabalha em apartamento pequeno

iStock

Sabe aquele espaço onde você guarda roupas, sapatos e outros objetos? Ele pode se transformar em um cantinho de trabalho! O cloffice, junção das palavras em inglês closet (armário) e office (escritório), virou tendência de décor por sua funcionalidade e praticidade, em especial neste momento em que as pessoas estão tendo de improvisar um lugar para trabalhar e estudar de casa. O melhor de tudo é que ele é ideal para lugares pequenos!



À primeira vista, pode parecer estranho trabalhar dentro de um armário. Mas, com as devidas adaptações e muita criatividade, é possível transformar o espaço em um escritório completo, com a vantagem de poder desmontá-lo e escondê-lo quando o seu expediente terminar. Ao ocultar o cloffice, você consegue criar a sensação de que o cômodo onde ele fica é maior, facilitando a circulação e tornando o ambiente mais confortável.



O primeiro passo para o cloffice perfeito é a organização. Já que o espaço é pequeno, nada de atulhar a mesa com acessórios que você não vai usar. A dica é ser minimalista e deixar o ambiente o mais clean possível. Invista em prateleiras no comprimento do closet, ou em um gaveteiro de chão, para guardar livros e documentos importantes. Os objetos que estavam guardados no armário podem ser acomodados no baú de uma cama box – móvel superfuncional que economiza espaço.



Pode decorar? Claro que sim! A ideia é que o cloffice seja um espaço prático, mas também confortável, onde você se sinta bem. Por isso, vale a pena investir em vasos de plantas, quadros, cestinhos, porta-retratos, luminárias, entre outros objetos que dão um charme a mais ao ambiente.



A cor de paredes e portas, assim como o material de mesas e prateleiras, também pode contribuir para a décor. Uma combinação de tons claros, móveis de madeira e objetos feitos de material natural dão uma sensação de aconchego. Para um visual mais urbano, utilize prateleiras de metal e tons mais sóbrios, com detalhes em preto.



Para finalizar, você pode escolher entre portas tradicionais, que delimitam melhor a área e fecham o campo de visão, evitando distrações, e as portas de correr, que economizam espaço, pois se locomovem horizontalmente, e permitem a integração ou o isolamento total do ambiente.



Em tempos de trabalho remoto, separar um cantinho em casa para montar um escritório é muito importante. Seguindo todas essas dicas, você vai conseguir criar o seu cloffice ideal. Tente manter a organização do ambiente para conseguir realizar suas tarefas de maneira mais focada e ser mais produtivo.