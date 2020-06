As tendências do ano para fachadas de casas

Tamanho do texto

Confira quais estilos misturam design e segurança

iStock

Quando se pensa em proteção do lar, questões como seguro residencial, movimentação do bairro no qual a casa está localizada e equipamentos de monitoramento como câmeras e alarmes vêm à mente.



Todas essas opções contribuem e devem ser levadas em consideração para aumentar a tranquilidade da família dentro de casa, mas existe outro ponto que merece atenção quando o assunto é segurança: a fachada da residência.



Essa parte, além de ser a apresentação da moradia e ter de mostrar beleza e personalidade, também tem de ser um fator positivo para a privacidade dos moradores, e isso não precisa significar abrir mão de um design interessante.



Confira quais são as tendências de 2020 para fachadas de casas que mesclam estética e segurança.

1- Iluminação

A iluminação de uma casa é um dos fatores que afastam invasores, e as luzes na fachada estão na moda também por oferecer a sensação de amplitude, acolhimento e elegância. Então, quem está comprando ou reformando pode apostar nos focos de luz no jardim, direcionados à parede externa da casa, ou em lâmpadas instaladas na própria fachada.

2- Fachadas altas

Muros altos são uma busca frequente, dão ar de beleza e imponência à residência e podem oferecer mais privacidade para os que moram nela. Mas se engana quem pensa que essas construções maiores em estatura sempre acabam parecendo um quadrado sólido e sem graça. O muro pode ter visual cativante se for incrementado com as características que serão citadas em sequência, como partes em vidro e recortes geométricos.

3- Geometria

Para quem deseja um espaço moderno, os recortes com formas geométricas cumprem muito bem o papel de mostrar contemporaneidade. Elas podem ser feitas com relevos e recortes, assim como a partir da escolha da pintura da fachada.

4- Vidro

Este elemento mescla a modernidade com o visual mais amplo. Adicionar vidro a partes da frente da casa ajuda a proporcionar luminosidade na área interna durante o dia e permite que os moradores visualizem o que está ocorrendo na rua. Para que o contrário não ocorra e a privacidade da família seja preservada, é possível optar pelo uso dos vidros filmados.

5- Cores chamativas

Outra estratégia para dar mais personalidade a casas mais fechadas é apostar em cores fortes, quentes e chamativas. Elas tiram a sensação de impessoalidade e frieza que os muros altos causam e oferecem opções de personalizar o visual da forma que combinar mais com o morador, seja com pinturas lisas, ou utilizando desenhos que podem ir do clássico ao mais moderno.

LEIA A COLUNA DE HOJE CLICANDO AQUI EM MARCO EUSÉBIO IN BLOG