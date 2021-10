Michel Temer participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 27 de set. de 2021

O Roda Viva comemora 35 anos no ar e recebe o ex-presidente da República Michel Temer.



Advogado, formado pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, Michel Miguel Elias Temer Lulia foi Procurador-Geral do estado de São Paulo. Exerceu mandatos como deputado federal. Chegou à presidência da República após o impeachment da petista Dilma Rousseff, de quem era "vice decorativo", como ele próprio se intitulava. Ao deixar o governo, foi alvo de denúncias de corrupção, no âmbito da Operação Lava Jato.



De volta à cena política após amenizar tensões entre o presidente Jair Bolsonaro e Superior Tribunal Federal, ele circula entre empresários, representantes do setor financeiro e costura alianças nos bastidores.