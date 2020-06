Lobão participa do Roda Viva

2 de jun. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o músico e escritor Lobão.



Com uma carreira iniciada ainda na adolescência, Lobão participou da criação de bandas, como a Vimana e Blitz, e colecionou inúmeros sucessos, como “Me chama”, gravada por vários intérpretes, e “Vida, Louca Vida”, famosa na voz de Cazuza. Ganhou um Grammy Latino, pelo disco Acústico MTV.



Mas o universo da música sempre foi pequeno para ele. Passou pelo cinema, criou e apresentou programas de TV e lançou vários livros. Entre eles, o “Manifesto do Nada na Terra do Nunca”, onde dispara torpedos contra políticos, músicos e intelectuais. Também publicou “Em Busca do Rigor e da Misericórdia – Reflexões de um Ermitão Urbano” e o “Guia Politicamente Incorreto dos Anos 80 pelo Rock”. E acaba de lançar “60 anos a Mil”, a segunda parte de sua explosiva autobiografia.



Na política, coleciona inimigos à esquerda e à direita. Apoiou o impeachment de Dilma Rousseff e se entusiasmou, no início, com Jair Bolsonaro, de quem, agora, virou um crítico feroz. Em seu canal no Youtube, comenta os principais fatos do momento político que o País atravessa e não perdoa aqueles que, a seu ver, atropelam a ética e a razão, em favor de interesses pessoais.