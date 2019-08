Impactos da tecnologia no século XX

Publicado em 18 de ago de 2019

Conseguir compreender e poder explorar a composição, em escala microscópica, de todo tipo de sistema material foi uma das mais significativas consequências da Revolução Científica do início do século XX. Essa tecnologia do infinitesimal nos deu a capacidade surpreendente de intervirmos e manipularmos as formações e funções de moléculas, átomos e partículas. No entanto, desaparecem ou se tornam irrelevantes diversas categorias que fazem parte do nosso cotidiano – por exemplo, as distinções entre natural e artificial, interior e exterior, sujeito e objeto. Estamos diante de um novo paradigma: a redefinição do humano. Quais as possibilidades que se abrem de transformação nas dimensões ética, política e subjetiva de nosso existir?