Governador do Ceará Camilo Santana participa do Roda Viva

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o governador do Ceará, Camilo Santana.



No governo de um estado que tem alcançado bons índices no setor educacional, Camilo Santana enfrenta um choque na área da saúde. A pandemia da Covid-19 atinge o Ceará com a mesma violência registrada nas demais regiões. Diante desse quadro, alerta que o País vive tempos sombrios e acusa o governo federal de manter o foco em discussões políticas, ao invés de se concentrar na crise da saúde.



Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, Santana foi eleito deputado estadual em 2010. No governo de Cid Gomes, foi secretário de Desenvolvimento Agrário. Em 2014, elegeu-se governador do Ceará e, em 2018, foi reeleito no primeiro turno, com quase 80% dos votos. No início de 2020, enfrentou um motim de policiais militares que exigiam aumentos salariais acima da proposta do governo. Os amotinados, que receberam um apoio indireto do governo federal, ocuparam instalações da PM, depredaram patrimônio público e ameaçavam os que não aderiram à paralisação. No final, o movimento terminou sem nenhum ganho extra para os amotinados.