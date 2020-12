Fábio Porchat participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 21 de dez. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o humorista Fábio Porchat.



Ator, roteirista e apresentador, Fábio Porchat passou por alguns dos programas de maior destaque da televisão brasileira. Formado em Artes Cênicas na Casa de Arte das Laranjeiras, estreou nos palcos em 2005, com a peça 'Infraturas'. Ganhou o público com apresentações no estilo stand-up comedy.



Coleciona sucessos, como “Papo de Segunda” e o atual, “Que história é essa, Porchat?”. Junto com os sucessos, as polêmicas. Em 2019, ele participou, ao lado de Gregório Duvivier do filme “A Primeira Tentação de Cristo", mostrando um Jesus gay. Além das críticas de grupos religiosos, a produção provocou reações violentas de setores radicais, como ameaças aos atores e até um atentado à bomba contra a sede da produtora “Porta dos Fundos”, da qual é um dos fundadores.