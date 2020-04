Biólogo Atila Iamarino participa do Roda Viva

Transmitido ao vivo em 30 de mar. de 2020

No Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães recebe o biólogo Atila Iamarino.



Doutor em microbiologia pela USP, com pós-doutorado em Yale, ele entende como poucos de doenças como o coronavírus. E não tem dúvidas em afirmar: se não forem tomadas as devidas providências, o mundo vai enfrentar um cenário de apocalipse.



Fundador da maior rede de blogs de ciência do País, o Science Blogs Brasil, Iamarino alerta que o Brasil precisa parar e só devem ser mantidas as atividades essenciais.