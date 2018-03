Uso de tecnologias para fortalecimento da agricultura familiar é abordado na Tecnofam

Chico Ribeiro Lançamento foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja, junto com o titular da Semagro, Jaime Verruck, e chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste, Guilherme Asmuss

A terceira edição da feira de Tecnologias e Conhecimento para a Agricultura Familiar (Tecnofam) foi lançada nesta terça-feira (13). O evento, realizado a cada dois anos pelo Governo de Mato Grosso do Sul e a Embrapa Agropecuária Oeste, acontecerá entre os dias 17 e 19 de abril em Dourados.

O governador Reinaldo Azambuja falou sobre o uso de tecnologias para o fortalecimento do do segmento. Para ele, é preciso organizar a cadeia produtiva do pequeno produtor, para dar mais competitividade. “Temos trabalhado para fortalecer as estruturas da agricultura familiar, para o pequeno agricultor ter acesso às tecnologias, ao aumento de produção, ao mercado e à garantia de renda”, afirmou.

Mato Grosso do Sul possui cerca de 72 mil famílias que trabalham com agricultura Dados do último Censo Agropecuário revelam que os principais alimentos produzidos pelos pequenos agricultores no Estado são mandioca (77%), café (68%) e feijão (56%). Em todo o País são aproximadamente 4,4 milhões de famílias produtoras. “Hoje, a agricultura familiar coloca na mesa do brasileiro 70% dos produtos da cesta básica. Então, os governos têm que dar mais condições para a atividade. No Estado, por exemplo, entregamos mais de dois mil equipamentos que compõem patrulhas mecanizadas para o campo, em parceria com a bancada federal”, lembrou Azambuja.

De acordo com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), do Governo Federal, a agricultura familiar é caracterizada quando a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, que é tanto seu local de trabalho, quanto sua moradia.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) explicou que do total de agricultores familiares de MS, 25 mil ainda precisam de titularidade para poderem obter crédito e ter acesso às tecnologias.

No período de 17 a 19 de abril de 2018, das 7h30 às 16h30, acontece na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, a Tecnofam 2018 – Tecnologias e Conhecimentos para Agricultura Familiar.

Considerado o maior evento de Mato Grosso do Sul voltado para segmento, na edição anterior, contou com a participação de mais de 1,5 mil pessoas de 11 estados de todo o País.

A feira é voltada para agricultores familiares, profissionais da assistência técnica, estudantes, acadêmicos e professores, além da população urbana interessada em conhecer as tecnologias do setor agrícola de base familiar. Serão apresentadas 27 tecnologias de campo, oficinas, mostras de tecnologia e feira de produtos.