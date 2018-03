Senar lança programa de irrigação para produtor rural

CNA Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, afirmou que o produtor rural é quem mais se preocupa com preservação da água

O Programa Nacional de Irrigação do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) foi lançado durante o 8º Fórum Mundial da Água em Brasília, nesta segunda-feira (19). O intuito é mostrar que o setor não gasta água em excesso.

“Estamos aqui para mostrar que o produtor rural produz com sustentabilidade e preserva o meio ambiente. Porém, mais do que isso, o produtor é quem mais se preocupa e produz cuidando da terra e da água”, afirmou o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins.

O Programa de Irrigação do Senar capacitará o produtor, dando condições de manejar os sistemas de irrigação de forma correta, visando mais eficiência no uso da água na propriedade.

A meta neste primeiro ano do programa é capacitar mil produtores rurais nos temas Manejo da Irrigação, Sistemas de Irrigação por Aspersão, Irrigação Localizada, Irrigação por Superfície, Fertirrigação e Gestão de Energia Elétrica na Irrigação.

O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, explica que o programa é fruto da demanda do setor, que sentiu necessidade de atualizar o conhecimento em técnicas e tecnologias voltadas à gestão do uso da água. “Esse é o primeiro passo de muitos que virão, para que o produtor possa usar a água de forma responsável para produzir alimentos,” afirmou.

O programa tem 116 horas/aula e cada curso pode ser feito separadamente, de acordo com o interesse do produtor e com certificação. O Senar também está elaborando o material didático das capacitações em parceria com empresas como a Netafim, líder em sistemas de gotejamento.

“Irrigação não é importante só para a produtividade e oferta de alimentos. É importante para a segurança alimentar e nutricional da população mundial, sem contar que a sociedade é beneficiada pela irrigação porque gera empregos e traz mais diversidade de alimentos para às prateleiras”, afirma o coordenador do programa no Senar, Rafael Nascimento da Costa.