Seminário aborda uso de agrotóxicos na saúde dos trabalhadores

Agência Brasil Serão discutidos discutir os indicadores da saúde dos trabalhadores expostos a agrotóxicos em MS

Os indicadores de saúde dos trabalhadores expostos a agrotóxicos em Mato Grosso do Sul será discutido no seminário “Sobre impactos dos agrotóxicos na Saúde e no Ambiente”. O evento será realizado no dia 27 de março e é gratuito. As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira (19).

Em 2017, 164 pessoas morreram no País após entrarem em contato com agrotóxicos e 157 ficaram incapacitadas para o trabalho. Os dados são do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), entre 2007 e 2011 mais de 26 mil pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos de uso agrícola, mais de 13 mil por agrotóxicos de uso doméstico, cinco mil por produtos veterinários e mais de 15 mil pessoas foram intoxicadas por raticida. Os números não incluem os casos que desenvolveram doenças como o câncer.

Seminário

Na programação, estão previstas palestras com os temas “Saúde, trabalho e ambiente – A exposição ao agrotóxico” e “Intoxicação por agrotóxicos e as consequências na saúde da população”.

O objetivo do seminário é a capacitação de profissionais de saúde dos municípios, capacitação de Centro de Referência em Saúde do Trabalhador regionais, dos profissionais do Serviço de Saúde do Trabalhador, dos acadêmicos da área de saúde e dos profissionais em geral.

O evento é realizado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Cvist) e o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Inscrição

Para realizar a inscrição, é necessário entrar em contato com o Cerest pelos telefones (67) 3312-1133 / 1129 ou 1136. A ficha preenchida deve ser enviada até o dia 19 de março pelo email cvistms@gmail.com.

Serviço

Seminário “Sobre impactos dos agrotóxicos na Saúde e no Ambiente”

Dia: 27 de março

Horário: 7h30 às 17h

Local: auditório da Governadoria