Prorrogado prazo para contratação de crédito para retenção de matrizes suínas

Divulgação/Mapa Especialmente no segmento dos criadores de Suínos essa prorrogação chega em boa hora

O Conselho Monetário Nacional (CMN) prorrogou o prazo para a contratação de crédito de custeio para a retenção de matrizes suínas até 30 de junho de 2017 informa o portal da Agricultura do Governo Federal.



A medida do CMN, tomada na reunião da última quinta-feira (25), visa a amenizar os impactos do abate de matrizes suínas, especialmente no segmento dos criadores não integrados às agroindústrias.



O valor de financiamento para essa linha é de R$ 2,4 milhões por beneficiário e o prazo de reembolso é de até 2 anos.



O aumento do preço do milho, que compõe parte significativa do custo de produção de suínos e a consequente dificuldade de acesso ao produto no mercado interno, levaram o CMN a tomar a medida. A redução do volume previsto para a 2ª safra de milho também contribui para a decisão.



O resultado dessa situação é uma queda acentuada na relação entre o preço do suíno vivo e do milho, o que leva os produtores a elevar o abate de matrizes suínas, ocasionando maior oferta de carne.



Ajuste de norma para refinanciamento do PSI

Outra resolução aprovada no CMN estende às pessoas jurídicas – empresários individuais de responsabilidade limitada e sociedades empresárias – a possibilidade de refinanciamento de operações de crédito rural contratadas no Programa de Sustentação de Investimento (PSI). No modelo atual do PSI já estão incluídos os produtores rurais (pessoas físicas) e cooperativas de produção agropecuária.



Criado em 2009, o PSI financia a aquisição de bens de capital (máquinas e equipamentos usados na produção, inclusive rural), exportações e investimentos em inovação.

Serviço : Confira aqui e aqui as resoluções do CMN