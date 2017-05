Profissionais de ensino participam de capacitação de prevenção de incêndios florestal

Divulgação/Assessoria Profissionais da rede municipal de ensino de Ribas do Rio Pardo participaram de capacitação do “Agrinho 2017”

Profissionais da rede municipal de ensino de Ribas do Rio Pardo participaram de capacitação do “Agrinho 2017”, programa de capacitação de responsabilidade social da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que durou dois dias.



Além de todo o conteúdo do programa, os coordenadores pedagógicos e técnicos em Educação receberam informações da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, uma iniciativa da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas. A campanha é anual e conta com a parceria e apoio do Senar/MS e do Sistema Famasul.



O objetivo é despertar a educação ambiental, principalmente nos municípios que estão em área de cultivo florestal. Essa é a primeira vez que a campanha envolve profissionais da Educação. “Já aproveitamos esse espaço do Agrinho para capacitar os professores sobre as práticas de combate e prevenção a incêndios em área de florestas para que repliquem esse conhecimento em sala de aula para maior sensibilização e melhor conscientização dos alunos”, explica o engenheiro agrônomo e coordenador do Programa Mais Floresta do Senar/MS, Clovis Tolentino.



A palestra educativa sobre combate a incêndios foi realizada pelo secretário executivo da Reflore/MS, Benedito Mário. “Os profissionais saíram do treinamento bastante animados e vamos levar as informações para dentro das escolas, por meio dessa palestra que é bastante proveitosa. O mais importante é que, além das escolas na cidade, a mobilização deve atingir as instituições da zona rural de Ribas do Rio Pardo, que ficam ainda mais próximas das florestas plantadas”, diz a professora e coordenadora do Programa Agrinho no município, Juliana Meza Moreira.



A Reflore/MS realizou uma pesquisa onde a mesma aponta que em 2016 cerca de 1.100 hectares de florestas nas terras das empresas associadas foram atingidos por incêndio. Três Lagoas foi o município com maior área prejudicada, ao todo foram 600 hectares. Em seguida, Santa Rita do Pardo com 269 hectares, Paranaíba (128 hectares), Nova Andradina (70 hectares), Selvíria-MS (67 hectares).



No ano passado as ações atingiram cerca de 400 mil pessoas e neste ano a expectativa é ainda maior. Outdoors informativos, com contato para denúncia, foram instalados em rodovias da costa leste do Estado, como a BR-262 e em municípios como Brasilândia e Inocência.