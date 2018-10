Produção de milho safrinha tem queda, mas soma 7,8 mi de toneladas

Assessoria/Divulgação Estado produziu 9,8 milhões de toneladas com média de 98,3 sacas por hectare

O Mato Grosso do Sul produziu 7,838 milhões de toneladas de milho 2ª safra 2017/2018, com média de 70,13 sacas por hectare. As condições climáticas, principalmente a falta de chuvas durante o cultivo, prejudicaram o andamento da safra que terminou com queda de 25% em relação a 2016/2017. Neste ano o estado produziu 9,8 milhões de toneladas com média de 98,3 sacas por hectare.

O balanço da safrinha foi apresentado pelo vice-presidente da Aprosoja/MS (Associação de Produtores de Soja de MS), André Dobashi, durante o lançamento do Showtec, na última sexta-feira (28).

“Os projetos de atuação da Aprosoja, como Siga/MS e Soja Plus, estão aí para evidenciar nossos dados. Mesmo em um ano ruim, atingimos 70 sacas de média no milho. Enfrentamos quase 50 dias de seca, justo no momento crítico, reprodutivo da planta. Isso mostra que superamos um desafio, o de empregar tecnologias em um ano ruim”, relata Dobashi.

Segundo a Aprosoja, os dados do Siga/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) e mostram que apesar da queda, os números estão acima do esperado. Com a quebra de safra, a expectativa do órgão era colher 66 sacas por hectare, mas o presidente da Aprosoja, Juliano Schmaedecke, afirmou que o uso de tecnologia na agricultura diminuiu os impactos da estiagem. “Percebemos que os investimentos feitos pelos produtores nos últimos dez anos, em fertilidade e genética, asseguraram um bom resultado mesmo com as condições climáticas complicadas”, explicou.

A área plantada com milho safrinha se manteve em 1,8 milhão de hectares em Mato Grosso do Sul. Houveram variações nas produtividades de determinadas regiões, sendo 118,4 sacas por hectares a maior registrada. Para acompanhamento da safra, técnicos do Siga/MS visitaram 2.978 propriedades que cultivaram milho.

A saca de 60 quilos de milho está sendo comercializada a R$ 29 em média em Mato Grosso do Sul, abaixo do pico de R$ 32, mas acima da média de 2017. De acordo com a Granos Corretora, 55% da safra estadual já foi comercializada.

Showtec

Durante o lançamento da 23ª edição do Showtec foi apresentada a programação oficial da feira, que acontecerá de 16 a 18 de janeiro, de 2019. No primeiro dia de programação o destaque será o Encontro Jovens da Agropecuária, realizado pela equipe do Famasul Jovem e MNP Jovem.

No dia 17 a programação é destinada ao tema: produção e manejo do sistema para altas produtividades: solo. No período da tarde a discussão será baseada na proteção de plantas para altas produtividades. No dia 18 será debatido o Futuro do Agro: como pessoas e as tecnologias irão coexistir e se relacionar no campo.