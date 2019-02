Produção de algodão deve render 10% a mais em MS

Divulgação A estiagem tem sido a maior preocupação dos produtores, porém não há relatos de perdas signicativas no período

Com 34 mil hectares, o algodão pode ter aumento de 10% na produção desta safra em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), a expectativa é que sejam colhidos 105,5 mil toneladas do algodão em caroço, que se tornam 61,7 mil toneladas de pluma.

No Estado, 28,9 mil hectares são de primeira safra, enquanto 5,1 mil hectares são de segunda safra. O valor representa um crescimento de 11,8% na área cultivada, se comparada com os 30,4 mil hectares que receberam os grãos durante a safra 17/18.

Segundo a assistência técnica da Conab, a estiagem tem sido a maior preocupação atual por parte dos produtores, pois em dezembro houve registro de período crítico sem ocorrência de precipitações.

Porém, segundo a empresa, não há relatos até o momento de rendimentos da cultura, pois as raiz pivotante do algodoeiro penetra rapidamente o solo em busca de água, além do manejo adequado de incremento de matéria orgânica e correção química do perfil por parte dos produtores.