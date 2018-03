Primeira agência bancária especializada em Agronegócio é inaugurada em MS

Divulgação/Assessoria Autoridades, representantes de associações e federações ligadas ao agronegócio participaram da inauguração Divulgação/Assessoria Autoridades, representantes de associações e federações ligadas ao agronegócio participaram da inauguração

O agronegócio em Mato Grosso do Sul tem atraído serviços especializados para o Estado. A primeira agência de atendimento para produtores rurais foi inaugurada em Campo Grande pelo Banco do Brasil, na última semana.

O governador Reinaldo Azambuja explica que a iniciativa da instituição contribui para a expansão da atividade econômica em MS. “Fico impressionado com o crescimento que estamos tendo com o agronegócio, na produção e na produtividade. Com o Banco do Brasil originando crédito e trazendo essa primeira agência especializada no agro, eu tenho certeza que vamos fazer crescer o segmento ainda mais em todo o Estado”, afirmou.

Mato Grosso do Sul é o primeiro estado do Brasil a ter uma agência especializada para produtores rurais. De acordo com o vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, entre os serviços diferenciados estão a consultoria com engenheiros agrônomos e o atendimento estendido, com visitas agendadas.