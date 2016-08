Plano Agro Mais ajuda reduzir burocracia no Ministério da Agricultura

Governo do Estado Cerimônia aconteceu na quarta-feira (24)

Foi lançado o Plano Agro Mais para reduzir burocracia no Ministério da Agricultura. O programa foi lançado durante cerimônia com o presidente em exercício, Michel Temer, nesta quarta-feira (24), no Palácio do Planalto.



O plano foi apresentado pelo secretário-executivo do Mapa, Eumar Novacki, a uma plateia formada por autoridades, parlamentares e representantes do setor produtivo. De acordo com ministro Blairo Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Maggi), a desburocratização e a maior eficiência trarão benefícios para o agronegócio brasileiro. “Vamos ser mais ágeis no comércio de nossos produtos agropecuários”, enfatizou.



O Brasil só está presente em 42% do mercado agrícola global. Presidente do grupo de trabalho instituído para desburocratizar as normas e processos do Ministério da Agricultura, Novacki acrescentou que as medidas visam a contribuir para que o Brasil aumente sua participação no comércio mundial agrícola de 7% para 10% em cinco anos. Isso, pontuou, representará o ingresso de mais de US$ 30 bilhões na economia brasileira. “O Mapa hoje tem foco e sabe onde pode chegar”, afirmou o secretário-executivo.



Os objetivos são transparência e parcerias, melhoria do processo regulatório e normas técnicas e facilitação do comércio exterior. Entre as medidas, estão o fim da reinspeção em portos e carregamentos vindos de unidades com Serviço de Inspeção Federal (SIF); o lançamento do sistema de rótulos e produtos de origem animal; a alteração da temperatura de congelamento da carne suína (-18ºC para -12ºC); a revisão de regras de certificação fitossanitárias; e o aceite de laudos digitais também em espanhol e inglês.



Principais medidas imediatas:



Transparência e Parcerias

- Lançamento do Sistema de rótulos e produtos de origem animal

- Acordo com a CNA (troca de informações sanitárias, de 2 anos para 3 meses)

- Cooperação com a ABRAFRIGO, ABIEC, ABPA, VIVA LÁCTEOS

- Parcerias com entidades da sociedade civil organizada



Melhoria do processo regulatório e normas técnicas

- Alteração da temperatura de congelamento da carne suína

(-18°C para -12°C)

- Isenção de registro para estabelecimentos comerciais de produtos veterinários



Facilitação do comércio exterior

- Fim da reinspeção nos portos e carregamentos vindos de unidades com SIF

- Revisão de regras de certificação fitossanitárias

- Aceite de laudos digitais também em espanhol e inglês



Segunda Etapa (60 dias)



- Permitir a utilização de containers para armazenamento de produtos lácteos

- Simplificação de procedimentos da vigilância internacional, em portos e aeroportos, sem abrir mão da qualidade e segurança do serviço.



Terceira etapa (120 dias)

- Atualização do RIISPOA - Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, de 1952