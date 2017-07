Pesquisa da Embrapa revela que o açúcar será matéria-prima do futuro

Divulgação/Assessoria Nova tecnologia converte a matéria-prima em combustíveis e outros produtos de origem renovável

Embrapa Agroenergia (DF) desenvolve tecnologia nacional para obter e transformar o que deve ser a matéria-prima mais utilizada na economia. Conteúdo encontrado nas folhas, caules, bagaços e outras partes de diferentes vegetais, são as chamadas biomassa do açúcar.



Para converter a matéria-prima em combustíveis e vários produtos com origem renovável, o trabalho dos cientistas será realizado através da engenharia genética de microrganismos que atuam como biofábricas. A equipe obteve material genético inédito de fungos e bactérias para utilizar com essa finalidade.



O primeiro desafio é desconstruir a parede celular de vegetais para extrair açúcares, o que é feito com a utilização de um coquetel de enzimas, substâncias obtidas para uso comercial pelo cultivo de microrganismos. Atualmente, os poucos coquetéis disponíveis para essa desconstrução da biomassa são produzidos por multinacionais, com tecnologia importada. Nos laboratórios da Embrapa Agroenergia, porém, os cientistas já estão trabalhando com três fungos, obtidos por bioprospecção e engenharia genética, cujas enzimas alcançam rendimentos promissores do ponto de vista industrial.



Os pesquisadores buscavam fungos e bactérias capazes de produzir enzimas que digerem a celulose. Em alguns casos, não era possível cultivar os microrganismos para identificá-los. Os coquetéis de enzimas extraem principalmente dois tipos de açúcares da biomassa: glicose e xilose. O primeiro é simplesmente adicionado aos tanques de fermentação das usinas e a levedura Saccharomyces cerevisiae o converte em etanol. Já a xilose tem uma estrutura química diferente, e esse microrganismo não consegue consumi-la para transformá-la em outros compostos.