Ministério divulga estado de emergência Fitossanitária no Estado

Divulgação/Embrapa Praga Helicoverpa teve primeira manifestação registrada em quatro municípios no ano de 2013

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2), decreto de estado de emergência fitossanitária em relação ao risco de surto da praga Helicoverpa em Mato Grosso do Sul. A primeira manifestação da praga foi constatada em quatro municípios do Estado em dezembro de 2013.



Após publicação, é preciso realizar um plano de eliminação da praga e adoção de medidas protetivas e emergenciais no Estado, por parte dos agricultores que já iniciaram a colheita da soja.



Em dezembro de 2013, quatro municípios do Estado registraram ocorrência de ataques de helicoverpa: Naviraí, São Gabriel do Oeste, Maracaju e Chapadão do Sul. Na época, a praga estava controlada, mas o Mapa havia decretado estado de emergência para os municípios.