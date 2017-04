Exportação dos Cafés Brasil teve exportação de US$ 473,4 milhões em março

Divulgação/Assessoria As exportações dos Café Brasil atingiram 2,36 milhões de sacas de 60 kg, dos quais 2,34 milhões de sacas de café arábica e 20,62 mil sacas de café robusta

As exportações dos Cafés do Brasil totalizaram cerca de 2,7 milhões de sacas e geraram receita cambial de US$ 473,4 milhões cm preço médio de US$ 174,85 a saca de 60kg. Isso representa um aumento de 4,5 % na receita cambial e de 19,8 no preço médio, comparado com o mês de março de 2016. O levantamento é do Relatório mensal março 2017, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil ( CeCafé).



De acordo com o levantamento, as exportações dos Café Brasil atingiram 2,36 milhões de sacas de 60 kg, dos quais 2,34 milhões de sacas de café arábica e 20,62 mil sacas de café robusta. O volume dos cafés industrializados exportados totalizaram 344.223 mil sacas, das quais 343,278 sacas de café solúvel e 945 sacas de café torrado e moídos.



No primeiro trimestre deste ano, o ranking dos cinco principais destinos do café brasileiro foram os Estados Unidos, com volume de 1.532.845 sacas, que correspondem a 19,4 % do café exportado; em segundo lugar aparece a Alemanha com 1.524.447 sacas (19,3%); Itália, em terceiro, com 772.823 sacas (9,8%); Japão, em quarto, com 524.110 sacas (6,6%); e Bélgica com 517.480 sacas (6,5%).



Os Estados Unidos também aparece como o país que mais importou cafés diferenciados do Brasil, com 208.054 mil sacas. As exportações de cafés diferenciados, os quais têm qualidade superior ao algum tipo de certificado de práticas sustentáveis e incluem os cafés especial, totalizou 1.120.937 sacas no acumulo de janeiro a março e gerou receita cambial de US$ 236,35 milhões, com preço médio de US$ 210,85 a saca.