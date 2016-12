Conferência visualiza cenário do mercado consumidor de leite no Brasil

Divulgação/Assessoria Produção de leite

O mercado de leite no Brasil cresceu de 4,6 bilhões de litros em 1995 para cerca de 13 bilhões em 2015, sendo dividido entre os tipos UHT, pasteurizado, e em pó, e suas respectivas categorias de gordura, entre integral, desnatado, entre outras.

O dado foi apresentado no webinar “Leite com valor agregado: Oportunidades de mercado para proteína do leite no Brasil”, realizado pela TetraPak nesta semana.

De acordo com a Famasul, Beatriz Loureiro, da área de marketing lácteos da empresa, o mercado está de olho nas tendências, buscando oferecer produtos com maior valor agregado que atendam as necessidades e preferências dos consumidores.

Entre as principais tendências de consumo para o leite, o webinar destacou: Conveniência e praticidade: características relacionadas a embalagens, modo de preparo e tamanhos; Produtos customizados: exemplo é o avanço do leite sem lactose, que está presente hoje em cerca de 10% dos lares brasileiros; Qualidade e confiança: atributos relacionados à origem e rastreabilidade do produto, bem como a valores socioambientais das empresas; Saúde, o consumidor está mais proativo, buscando no alimento o bem-estar, a prevenção de doenças, na mão contrária do paradigma da cura.