Chuva dá sinal e produtores já podem se preparar para plantio da safra de verão

Neste final de semana as chuvas voltaram a aparecer no território brasileiro, criando uma tendência positiva para os produtores que estão no aguardo para iniciar o plantio da safra de verão. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do Inmet, destaca que a região central do Paraná recebeu chuvas de até 32mm com algumas ocorrências de granizo isoladas, embora estas tenham sido rápidas e pontuais.



Também receberam chuvas em menores volumes o norte do Rio Grande do Sul e o extremo sul do Mato Grosso do Sul. A tendência é que, ao longo da semana, essa chuva se espalhe mais um pouco na região Sul, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiás e Mato Grosso.



A partir de hoje (25), há a previsão de alguns temporais mais isolados, incluindo também o oeste de Santa Catarina e o extremo sul do Mato Grosso do Sul. Este fator ainda não é uma atuação de frente fria e, sim, da circulação do vento na atmosfera, que propicia a formação desses primeiros temporais.



Na quarta-feira (27), uma frente fria começa a se formar no Rio Grande do Sul, se deslocando na quinta-feira (28) e levando chuvas para o Centro-Sul, sudoeste do Mato Grosso, Goiás e Sudeste, mesmo que ainda de forma "espalhada" em algumas localidades. Posteriormente, estas chuvas devem voltar com maior regularidade. O leste do Mato Grosso ainda não tem chuvas previstas nos mapas de 25 de setembro a 02 de outubro.



Almeida, de acordo com os modelos e a observação da atmosfera, acredita que a condição está mais confortável para o plantio no Sul do país. Áreas como o Mato Grosso do Sul, o sudeste do Mato Grosso, Goiás e o Sudeste, em especialmente as lavouras de café no Sul de minas, também devem ser beneficiadas pelas próximas chuvas.