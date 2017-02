Americanos investem em usina e compram milho para produzir 200 milhões de litros de etanol de milho por ano no Mato Grosso

Com um investimento de US$ 115 milhões de dólares (mais de R$ 350 milhões de reais), a usina de etanol que será inaugurada em julho, causa expectativa para o grupo de investidores americanos, da Summit Agricultural Group e seus parceiros brasileiros.



A empresa já comprou 120 mil toneladas de milho na região, segundo levantamento, o volume de matéria-prima é suficiente para atender a dois meses de demanda da usina. “Temos um grupo de compradores operando, que já fizeram um mapeamento completo dos produtores da região”, pontua CEO da FS Bioenergia, Henrique Ubrig. Empresa criada para realizar o investimento no Brasil.



O grupo pretende comprar milho apenas de produtores de Mato Grosso, de preferência com fazendas localizadas num raio de até 100 quilômetros de distância da usina. “Temos certeza que o milho será regional e, na medida do possível, vamos comprar diretamente dos produtores”, afirma Ubrig. “O mercado primário é o ideal. Comprar do produtor significa ter uma melhor condição de negociação, entrega e qualidade.”



De acordo com Ubrig, a produção de etanol de milho é economicamente viável por duas razões: a farta oferta de matéria-prima na região da usina e a logística facilitada. “Estamos numa situação privilegiada. Aqui temos capacidade elevada de produção de milho e enormes excedentes, por um valor econômico”, afirma Ubrig.



Ainda segundo ele, “O segredo é o milho e a logística. Se a gente não tivesse essa abundância de milho aqui, o etanol não seria viável.” Produção de etanol e subprodutosAlém da produção de etanol hidratado e anidro, a usina também vai gerar ingredientes valiosos para a indústria de alimentação animal. Um deles é chamado de “alta proteína”, um subproduto do etanol de milho nutritivo que é indicado para a alimentação de aves e suínos. (conforme site Famasul)