Agronegócio bate recorde em vagas de emprego no mês de abril

O agronegócio liderou a criação de vagas de emprego no mês de abril, o que fez com que o Brasil apresentasse um bom resultado para o mês. A agricultura foi o segundo setor que mais contratou no período, fechando com 14,648 mil postos de trabalho.



Segundo o Canal Rural as contratações superaram as demissões em quase 60 mil vagas. Sendo assim, já são dois meses de 2017 com mais vagas abertas do que fechadas. Este foi o melhor resultado para o período desde 2014.



Apesar do resultado positivo no último mês, os dados do governo mostram, que no acumulado de janeiro a abril, houve o fechamento de 933 postos de trabalho com carteira assinada.