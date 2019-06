Vereadores entregam Prêmio Ecologia

Divulgação Solenidade acontece nesta quarta-feira (05)

No Dia do Meio Ambiente os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Meio Ambiente e entregam o Prêmio Ecologia e Ambientalismo, com a outorga da Medalha Legislativa “Francisco Anselmo de Barros”. A sessão solene será realizada nesta quarta-feira (5), a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis

Conforme a assessoria o vereador Eduardo Romero, proponente da sessão, que é vice-presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e coordenador nacional da Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas, destaca que “Francelmo”, como era conhecido, foi da primeira geração de ambientalistas de Mato Grosso do Sul, inclusive foi mobilizador da grande marcha em defesa do Pantanal na década de 80. “Ele não discutia questões ambientais com radicalismo. Ele estimulava novos atores sociais, inclusive sou da terceira geração de ambientalista do Estado e acompanhei de perto o trabalho dele. Se hoje temos este movimento se deve muito a história do Francelmo”, explica o vereador.

Sobre Franselmo - Francisco Anselmo de Barros, mais conhecido como Francelmo, foi um jornalista e ativista em defesa do meio ambiente. Lutou em várias frentes, especialmente contra a instalação de usinas de álcool na região do Pantanal. Em 2005, percebendo que a questão ganhava força, ao final de uma mobilização contra a instalação das usinas sucroalcooleiras ateou fogo contra o próprio corpo, em 12 de novembro de 2005, e faleceu.

Confira a lista de homenageados:

Ademir Santana - Ezequias Martins dos Santos e Jerceleide de Moraes Gauna

Ayrton Araújo do PT - Marjolly Priscilla Shinzato

Betinho - Naiara Gomes de Menezes e Leticia Laura de Oliveira Bavutti

Carlão - Gilberto Sanches Egydio e Cristiano Silva

Chiquinho Telles - Eliane Crisostomo Dias Ribeiro e Douglas Henrique Melo Alencar

Dr. Loester - Sidiclei Carneiro da Silva e Evanildo Ribeiro Firmino

Dr. Wilson Sami - Flávia Mendes dos Santos e Aline Balta Vianna

Eduardo Romero - Alcides Faria e Alessandro Menezes de Souza

Enfermeira Cida Amaral - Zirleide Silva Barbosa e Celina Aparecida Dias

Fritz - Rodrigo Pereira de Albuquerque e Bruno Maddalena

Gilmar da Cruz - Jefferson Verão Quevedo e Maria Bernardete Durante

Junior Longo e Vinicius Vitiritti Ferreira Zanardo e Gileno Coelho de Araújo

Pr. Jeremias Flores - Luiz Antônio Freitas de Almeida e Lucas Rodrigues Vieira

Veterinário Francisco - João Gomes de Oliveira Neto e Nilson Carlos Pimentel

William Maksoud - Ana Cristina Amador de Souza Bergler e Taciana Noriko Fernandes Orikassa Elias

Câmara Municipal:

Leonardo Sampaio Costa

Jorge Gonda

Analice Silva da Cruz

Haroldo Martins Borralho

Rodrigo Gomes da Silva Motta

Hugo Henrique de Simone Souza

Mário Mantovani

Claudinei Menezes Pecois

Julio Cesar Sant´Ana da Silva

Rosildo Gomes Barcellos Junior