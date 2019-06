Vereador quer criação de Escola Especial de síndrome de down

Divulgação/CMD Madson durante reunião com pais e amigos dos downs

Dourados pode em breve ter uma Escola Especial de síndrome de down. Esse pelo menos é o pedido do vereador Madson Valente (DEM) que se reuniu nesta quinta-feira (6) com pais e amigos desta causa, para definir e criar um grupo de trabalho com propósito de chamar atenção da sociedade douradense para esta questão.



“É necessário criar políticas públicas para estas pessoas que são especiais, pois estes necessitam de acompanhamentos mais amplos e entende-se que, para promover o desenvolvimento psicológico, é necessário que, além do aparato pedagógico, se tenha o acompanhamento de outras ações", disse o vereador durante o encontro.



A ideia de Madson é viabilizar uma extensão do Instituto Juliano Varela, escola que é especializada em síndrome de down e está consolidada em Campo Grande desde 1994, sendo esta instituição uma grande referência para o Brasil. A escola é mantida por repasses financeiros públicos federais, estaduais e municipais, além de contar com doações de pessoas físicas e jurídicas.



"Faremos uma ampla mobilização, queremos sensibilizar Dourados para esta causa, buscaremos parceiros, queremos contar com o poder público e privado, vamos dar visibilidade para esta questão. Tenho plena convicção que o povo de Dourados irá abraçar esta causa", assegurou Madson.