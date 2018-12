TRE-MS diploma governador, senadores, deputados estaduais e federais

ALMS/Divulgação Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), recebe diplomação das mãos do presidente em exercício do TRE-MS, José Maria Loss

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral) diplomou nesta sexta-feira (14), os 24 deputados estaduais, oito deputados federais, dois senadores e o governador do estado, para a legislatura 2019-2022 pelo Mato Grosso do Sul. Também foram diplomados os suplentes dos senadores eleitos.

Em um evento organizado e mediado pelo TRE-MS, todos os políticos eleitos em 2018, subiram ao palco do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo para receberem o diploma que os autoriza a exercerem a atividade para qual foram eleitos, a partir do ano que vem.

ALMS/Divulgação O deputado eleito, Capitão Contar (PSL)

Em meio ao protocolo de cerimônia, o deputado estadual estreante, Capitão Contar (PSL), fez uso da tribuna para falar em nome dos colegas da bancada federal do MS. Em seu discurso, Contar enalteceu o combate ao crime organizado e pediu uma mudança de atitude dos políticos eleitos. “Já está na hora de acabarmos com o jeitinho brasileiro. Eu não vejo com bons olhos, o Brasil ser chamado de país do futebol. Eu quero que sejamos conhecidos como o país da produção e do desenvolvimento econômico”, disse Contar.

Facebook/Reprodução A deputada eleita, Rose Modesto (PSDB)

Eleita para a Câmara Federal, a atual vice governadora, Rose Modesto (PSDB), também usou do microfone da cerimônia para relembrar sua trajetória e homenagear sua família. Rose também fez questão de destacar o trabalho desempenhado pelo governador Reinaldo Azambuja, nestes primeiro mandato. “Pouquíssimas pessoas têm a noção real do que foi enfrentar uma das maiores crises que nosso país já passou. E mesmo diante deste cenário, o governador soube gerir e conseguimos avançar… Isso é administração responsável”, discursou a deputada eleita.

Facebook/Reprodução O senador eleito, Nelsinho Trad (PTB)

O senador eleito Nelsinho Trad (PTB) falou sobre a satisfação de dividir a bancada do Senado com duas mulheres, fato inédito na história do MS e homenageou a história de seu pai, Nelson Trad (in memoriam), que, de acordo com o senador, também tinha o sonho de ser senador. “Hoje eu estou realizando o sonho do meu pai. Em uma das últimas entrevistas que ele deu à um jornal aqui de Campo Grande, ele revelou que um dos poucos objetivos que ele não conquistou na vida, foi o de ser senador da República pelo MS”, revelou Nelsinho.

Fechando as solenidades, o governador reeleito, Reinaldo Azambuja (PSDB), agradeceu a confiança dos eleitores que votaram nele nesta eleição e relembrou os desafios enfrentados nestes primeiros quatro anos de mandato e renovou o compromisso de fazer o Estado evoluir ainda mais, durante o mandato que se inicia no próximo dia 1º. “Quero agradecer minha equipe e os servidores públicos, que estiveram conosco nestes primeiros quatro anos, enfrentando as crises e os desafios. Tenho certeza que durante este mandato que se inicia em janeiro, nós vamos fazer o Estado crescer ainda mais”, finalizou o governador.